Додано: Пон 08 вер, 2025 20:23
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:06
Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:20
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:09
Додано: Пон 15 вер, 2025 02:06
Re: А-Банк
Так. І я вже отримав
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:33
Re: А-Банк
Первые раз за свою жизнь столкнулся с таким идиотским финмониторингом в абанке. После того как карту заблочили, с финансового номера дозвониться невозможно. Пообщаться с оператором в чате тоже. Только прислать объяснения и скрины документов, которых каждый раз недостаточно. Закрыть карту естественно тоже нельзя, разорвать отношения с банком тоже нельзя. И самое интересное - вопрос в трёх переводах на сумму до 50к с моих карт и одного пополнения в терминале сити 24. Были представлены скриншоты, что это МОИ карты. Но нет, теперь нужно подтверждение источника дохода... на 40+ тыщ. Цирк Шапито... Такое ощущение что сорок лямов переводил..
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:51
Re: А-Банк
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:54
Додано: Вів 23 вер, 2025 11:06
Офіційно, тобто зареєстровані в ДСЗ?
Тоді точно краще надати ОК-7 за всі 25 років, хай вираховують сукупні статки! Крім цього, краще надати довідки ОК-7 працюючих членів сім'ї і пояснити, що ви разом з ними ведете загальну хазяйську діяльність продовж останніх 5..10 років.
У Шапіта достатньо лагідний фінмон, вони перестраховуються і прикривають свою дупу якоюсь відмазкою. Фінмон спрацьовує на неочікуванні 50..60К/міс обороту
Додано: Вів 23 вер, 2025 11:44
Насчёт лагидного, глубокие сомнения, т.к в пуму, акцент, альянс, моню заходили гораздо большие суммы и проблем (3р тьфу) не возникало... ДСЗ не становился на учёт. Просто с начала войны предприятие прекратило деятельность, Донецкая область...
