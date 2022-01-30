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Збільшення армії та вища
зарплата військовим -...

Збільшення армії та вища зарплата військовим -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:25

Збільшення армії та вища зарплата військовим -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент Зеленський із трибуни ВР 1 лютого.

Дивися повний текст Збільшення армії та вища зарплата військовим - Зеленський підписав указ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:25

Пропіарився, блазень. До рівня зарплат, як і джерел їх фінансування, президент немає жодного відношення.
Кому війна, а кому КВН...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:37

на медиках он тоже попиарился никому в детских домах
и копейки не добавили
2baobab224
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Модератори: Ірина_, Модератор

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