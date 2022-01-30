Про це повідомив президент Зеленський із трибуни ВР 1 лютого.
Дивися повний текст Збільшення армії та вища зарплата військовим - Зеленський підписав указ.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 12:25
Збільшення армії та вища зарплата військовим -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збільшення армії та вища зарплата військовим - Зеленський підписав указ.
Додано: Вів 01 лют, 2022 12:25
Пропіарився, блазень. До рівня зарплат, як і джерел їх фінансування, президент немає жодного відношення.
Кому війна, а кому КВН...
Додано: Вів 01 лют, 2022 12:37
на медиках он тоже попиарился никому в детских домах
и копейки не добавили
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