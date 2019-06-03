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Специальный дрон США мониторит
для Украины линию...

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...

Пропонуємо до обговорення:
Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.

Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10

Не монитрит, а прилетел и улетел. Какой в этом всем смысл?
vadym_bykovets
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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