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Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.
Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)
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R2
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10
Не монитрит, а прилетел и улетел. Какой в этом всем смысл?
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vadym_bykovets
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