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Специальный дрон США мониторит
для Украины линию...

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...

Пропонуємо до обговорення:
Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.

Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10

Не монитрит, а прилетел и улетел. Какой в этом всем смысл?
vadym_bykovets
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:58

  vadym_bykovets написав:Не монитрит, а прилетел и улетел. Какой в этом всем смысл?
Смысл как всегда.....понты погонять.
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:53

Re: Специальный дрон США мониторит для Украины линию...

  vadym_bykovets написав:Не монитрит, а прилетел и улетел. Какой в этом всем смысл?

Смысл простой - если такие рейсы делать, хотя бы, с интервалом в несколько дней, то можно достаточно точную картину иметь по расположению военной техники и её кол-ву. Или Вы думаете, что можно совершенно незаметно ночью перекинуть 100 танков с одного участка фронта на другой, что сделает разведданные бесполезными ?
LutsMan
 
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Для постоянного мониторинга есть спутники. А это была скорее показательно - дружественная акция...
ham1965jjj
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:24

только вылел он из Сицилии, кроме этого черное море мониторит Boeing RC-135V Rivet Joint
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 01:46

ham1965jjjДрон может номер на авто разглядеть. А со спутника даже не поймешь, что это за авто
ViktorrP
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:40

Из спутника в облачную погоду ничего не видно,а у нас всю зиму олачно
sklarslav
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:34

sklarslav, по вашему дрон летает ниже облаков?
RomanTik
 
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