Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.
Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10
Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
Додано: Вів 01 лют, 2022 16:58
Додано: Сер 02 лют, 2022 11:53
Re: Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
Смысл простой - если такие рейсы делать, хотя бы, с интервалом в несколько дней, то можно достаточно точную картину иметь по расположению военной техники и её кол-ву. Или Вы думаете, что можно совершенно незаметно ночью перекинуть 100 танков с одного участка фронта на другой, что сделает разведданные бесполезными ?
Додано: Нед 13 лют, 2022 09:00
Для постоянного мониторинга есть спутники. А это была скорее показательно - дружественная акция...
Додано: Пон 14 лют, 2022 18:24
только вылел он из Сицилии, кроме этого черное море мониторит Boeing RC-135V Rivet Joint
Додано: Вів 15 лют, 2022 01:46
ham1965jjjДрон может номер на авто разглядеть. А со спутника даже не поймешь, что это за авто
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:40
Из спутника в облачную погоду ничего не видно,а у нас всю зиму олачно
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