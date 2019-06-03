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Специальный дрон США мониторит
для Украины линию...

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:01

Re: Специальный дрон США мониторит для Украины линию...

Что можно мониторить в 50-100 км от границы???
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 26.02.18
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Модератори: Ірина_, Модератор

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