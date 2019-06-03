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Специальный дрон США мониторит
для Украины линию...

Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:01

Re: Специальный дрон США мониторит для Украины линию...

Что можно мониторить в 50-100 км от границы???
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:06

  Gastarbaiter написав:Что можно мониторить в 50-100 км от границы???

Он позволяет получить радиолокационное изображение в нормальном режиме работы с разрешением 1 м. По статистике за сутки можно получить изображение с территории 138 тыс. кв. м на расстоянии 200 км. В точечном режиме съемка области 2х2 километров, за сутки можно получить больше 1900 изображений, имеющих разрешение 0,3 м Global Hawk. Подсистема SAR/MTI функционирует в Х-диапазоне и способна обеспечить:

обнаружение и сканирование движущейся цели в пределах 100 км;
в режиме деталировки разрешение 1,8 м на площади 10 кв. км;
наблюдение в комбинированном режиме с разрешением 6 м за полосой длиной от 20 до 110 км, шириной 37 км.
Радар может выявить наземные подвижные объекты и обеспечить передачу данных о них (скорость и координаты) в текстовых сообщениях.

Электронно-оптическая камера сделана компанией Hughes. С ее помощью можно получить высококачественные изображения. Датчик сопряжен с телеобъективом, имеющим телеобъектив с расстоянием 1750 мм. Применяется 2 режима работы: сканирование 10 км полосы, изображение области 2х2 км.

Kate0000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:15

Цей Global Hawk вже останніх 3 місяці щодня літає з Сицілії для моніторингу лінії розмежування.
мовчун
 
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  #<12
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