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Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна, Польща та Велика Британія створюють альянс, який має зміцнити безпеку України.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 17:17
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