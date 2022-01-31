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Україна, Польща і Велика
Британія створюють альянс

Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 17:17

Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна, Польща та Велика Британія створюють альянс, який має зміцнити безпеку України.

Дивися повний текст Україна, Польща і Велика Британія створюють альянс.
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