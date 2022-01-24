Згідно з даними торгів та коментарями аналітиків, ціна на дорогоцінний метал підскочила на тлі напруженості на міжнародній арені.
Дивися повний текст Ціни на золото зростають через політичну напруженість у світі — ЗМІ.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 10:05
Ціни на золото зростають через політичну напруженість у...
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Дивися повний текст Ціни на золото зростають через політичну напруженість у світі — ЗМІ.
Додано: Сер 02 лют, 2022 10:06
А что они там курят, учитывая такие запоздалые комментарии? Неделю назад унция была 1850, потом просела до 1770...
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