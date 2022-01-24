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Ціни на золото зростають через
політичну напруженість у...

Ціни на золото зростають через політичну напруженість у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:05

Ціни на золото зростають через політичну напруженість у...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними торгів та коментарями аналітиків, ціна на дорогоцінний метал підскочила на тлі напруженості на міжнародній арені.

Дивися повний текст Ціни на золото зростають через політичну напруженість у світі — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:06

А что они там курят, учитывая такие запоздалые комментарии? Неделю назад унция была 1850, потом просела до 1770...
gento44
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Модератори: Ірина_, Модератор

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