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Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лют, 2022 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг репатріації дивідендів з України в 2021 році перевищив очікування Національного банку: за прогнозовані 3,3 млрд доларів він склав 10 млрд (272,8 млрд грн за курсом на кінець року).
Дивися повний текст Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків та вивели дивідендів (інфографіка)
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Додано: Сер 02 лют, 2022 10:11
Интересно ахметка иностранец или резидент))
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