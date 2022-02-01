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Іноземний бізнес в Україні:
скільки заплатили податків...

Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:11

Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг репатріації дивідендів з України в 2021 році перевищив очікування Національного банку: за прогнозовані 3,3 млрд доларів він склав 10 млрд (272,8 млрд грн за курсом на кінець року).

Дивися повний текст Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків та вивели дивідендів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:11

Интересно ахметка иностранец или резидент))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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