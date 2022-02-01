Фінансовий контролер девелоперської компанії

Вимоги:
Повна вища освіта;
Досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років;
Досвідчений користувач 1С;
Стресостійкість, уважність, зацікавленість в роботі.
Обов’язки:
Контроль за укладенням договорів;
Контроль витрат платежів;
Управлінська звітність;
Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств.
Умови роботи:
Цікава робота в стабільній компанії, що динамічно розвивається;
Дружній, позитивний і цілеспрямований колектив;
Сучасний, затишний офіс в центрі Києва;
Графік роботи — 5/2
Офіційне оформлення з першого робочого дня;
Гідна з / п (обговорюється індивідуально і залежить від професійного рівня кандидата).
Будемо раді бачити Вас в нашій команді!
Чекаємо на Ваші резюме з рівнем очікуваної зарплати на пошту: hr@intergal.com.ua