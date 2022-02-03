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«Газпром» почав нарощувати
постачання газу до Європи,...

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:34

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише УНН із посиланням на DW.

Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:39

Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......
Svetas
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00

Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

еще бы.. они и не могут прекратить полностью поставки, т.к. добыча газа это непрерывный процесс, иначе придется консервировать скважины, а потом снова расконсервировать, а это бабки, бабки, бабки)
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:30

  Svetas написав:Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......

Чому тишина?
Конкретно газ "по 220" йде конкретно населенняю по 7900 грн.
А конкретно газ куплений "по 1000 дол" йде конкретно "предприятиям" по 51 000 грн.
*І з чого ви взяли що можна "просто так" брати газ з труби? Це ж не наш газ. Чи думаєте власники цього газу ідіоти, щоб продавати його Україні по 220 при спотових цінах близько 1000?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:59

andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится! :D
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37

  Svetas написав:andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится! :D

1) Що таке "наш газ"? У вас є телевізор? Він "наш" чи "не наш"?
2) Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - у нас(України) є "фізичний реверс". Точніше - є фізичні поставки поставки газу з Польщі/Словаччини/Угорщини! Хоч і невеликі.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/10/06/infografika/jekonomika/revers-gaza-ukrainu-skolko-gaza-i-kakie-tochki-gts-postupaet
https://twitter.com/naftogazuk/status/1219551430312329217 - рік тому!
3) Споживачі в усьому світі платять за газ. - Я не бачу в цьому нічого дивного. Ті ж самі норвежці платять за газ величезні гроші, набагато більші ніж платять українці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:15

Непонятно: это зрада, или перемога?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:11

andrijk777
1) Наш газ. Недра по Конституции принадлежат народу Украины, мне и Вам. И добываем его МЫ - госпреприятие Укргазвыдобування, я и Вы платим им за это зарплату. Дальше забирают НАШЕ и НАМ же втюхивают втридорога. Так Вам понятно?
2)Трубы фактически НЕТ! Если бы даже и была, поясните мне, неграмотной, как довести его до Харькова, Одессы, Запорожья и тд? По верхней части трубы мы качаем газ в Европу, а по нижней - в наши города? Я так понят что мы вторую реверсную трубу проложили? Это всё сказки для необразованных людей.
3) Зачем Вам как в мире? В мире не все страны добывают СВОЙ газ. В Европе ВСЕ поставщики имеют ПРЯМЫЕ контракты на трубный газ. Германия сегодня платит России - агрессору 220 долл и не пищит. Путин и нам предлагал договор по 175 долл. Украина - единственная страна в Европе, не имеющего контрактов на трубный газ!!!! Почему не подписали договор? Да потому, что не будет схемы для развода пересичных.
4)И ещё.... Цена 1200 долл на газ в Европе- это цена спотовая (для торговли на бирже) это цена сегодня деньги, завтра немедленная поставка. Это типа скорой помощи. По этой цене в Европе продаётся 10% всего газа. А у нас по этой цене втюхивают всем. Пипл схавает! И Вам тоже это нравится, я рад за Вас. :-)

PS
Кстати, а почему мы 40% бензина покупаем напрямую в России-агрессоре и 40% у диктатора Лукашенко? Только делаем это втихаря и не афишируем? А почему нет шумихи вокруг прямого нефтепровода Россия - ЕС ? Наверняка для Вас это тоже открытие?
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:46

Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

  Svetas написав:Путин и нам предлагал договор по 175 долл

Кому "вам" и на каких условиях? Что взамен? Крым, Донбасс, трубу в подарок?
  Svetas написав:Если бы даже и была, поясните мне, неграмотной, как довести его до Харькова,

Если Харьков забрал рашистский газ на востоке, а в Полтавской области взамен влили украинский, это для вас посильная информация, или это
  Svetas написав:для необразованных людей.

сложно??

  Svetas написав:Почему не подписали договор? Да потому, что

ещё до войны Украине его предлагали дороже всех в Европе. Только за выбор европейского вектора и отказ от союзных отношений.

  Svetas написав:брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно?

Такой цены на границе никто не платил ещё. Даже половины. О чем вы фантазируете в истерический форме??


  Svetas написав:поясните мне, неграмотной,


  Svetas написав:я рад за Вас

Сколько там вас?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:57

  Svetas написав:andrijk777
1) Наш газ. Недра по Конституции принадлежат народу Украины, мне и Вам. И добываем его МЫ - госпреприятие Укргазвыдобування, я и Вы платим им за это зарплату. Дальше забирают НАШЕ и НАМ же втюхивают втридорога. Так Вам понятно?
2)Трубы фактически НЕТ! Если бы даже и была, поясните мне, неграмотной, как довести его до Харькова, Одессы, Запорожья и тд? По верхней части трубы мы качаем газ в Европу, а по нижней - в наши города? Я так понят что мы вторую реверсную трубу проложили? Это всё сказки для необразованных людей.
3) Зачем Вам как в мире? В мире не все страны добывают СВОЙ газ. В Европе ВСЕ поставщики имеют ПРЯМЫЕ контракты на трубный газ. Германия сегодня платит России - агрессору 220 долл и не пищит. Путин и нам предлагал договор по 175 долл. Украина - единственная страна в Европе, не имеющего контрактов на трубный газ!!!! Почему не подписали договор? Да потому, что не будет схемы для развода пересичных.
4)И ещё.... Цена 1200 долл на газ в Европе- это цена спотовая (для торговли на бирже) это цена сегодня деньги, завтра немедленная поставка. Это типа скорой помощи. По этой цене в Европе продаётся 10% всего газа. А у нас по этой цене втюхивают всем. Пипл схавает! И Вам тоже это нравится, я рад за Вас. :-)

PS
Кстати, а почему мы 40% бензина покупаем напрямую в России-агрессоре и 40% у диктатора Лукашенко? Только делаем это втихаря и не афишируем? А почему нет шумихи вокруг прямого нефтепровода Россия - ЕС ? Наверняка для Вас это тоже открытие?

1)То що таке "наш газ"? Земля, наприклад, "по Конституції" також належить українцям. Куди мені звернутись щоб одержати "свою землю"?
2)Труба фізично є!! Як вам ще це пояснити? Це ніякі не "сказки". Я ж вам спеціально дав посилання на підтвердження цього факту. Але ви продовжуєте говорити на чорне біле... я тут безсилий.
3) Нажаль ми не "Германія"... Є рецепт як нам стати "Германією"? - я слухаю. "Почему не подписали договор?" - напевно тому що ви не є міністром енергетики чи керівником Нафтогазу. Ось якби ви ним були, то договір точно би був підписаний. :D :D
4) А що ви пропонуєте? Назад критикувати дуже легко. А що робити? Для початку - ви за кого голосували на минулих виборах?
PS
То ви говорите що потрібен "прямий договір з Путіним", то ви питаєте чому ми купляємо бензин в агресора. Якось оприділіться що нам робити??? Співпрацювати з агресором чи ні? Вся Україна чекає на ваше мега-компетентне рішення по цьому питанню. :D
andrijk777
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