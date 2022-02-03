«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

Додано: Пон 07 лют, 2022 23:11

1) Наш газ. Недра по Конституции принадлежат народу Украины, мне и Вам. И добываем его МЫ - госпреприятие Укргазвыдобування, я и Вы платим им за это зарплату. Дальше забирают НАШЕ и НАМ же втюхивают втридорога. Так Вам понятно?2)Трубы фактически НЕТ! Если бы даже и была, поясните мне, неграмотной, как довести его до Харькова, Одессы, Запорожья и тд? По верхней части трубы мы качаем газ в Европу, а по нижней - в наши города? Я так понят что мы вторую реверсную трубу проложили? Это всё сказки для необразованных людей.3) Зачем Вам как в мире? В мире не все страны добывают СВОЙ газ. В Европе ВСЕ поставщики имеют ПРЯМЫЕ контракты на трубный газ. Германия сегодня платит России - агрессору 220 долл и не пищит. Путин и нам предлагал договор по 175 долл. Украина - единственная страна в Европе, не имеющего контрактов на трубный газ!!!! Почему не подписали договор? Да потому, что не будет схемы для развода пересичных.4)И ещё.... Цена 1200 долл на газ в Европе- это цена спотовая (для торговли на бирже) это цена сегодня деньги, завтра немедленная поставка. Это типа скорой помощи. По этой цене в Европе продаётся 10% всего газа. А у нас по этой цене втюхивают всем. Пипл схавает! И Вам тоже это нравится, я рад за Вас.PSКстати, а почему мы 40% бензина покупаем напрямую в России-агрессоре и 40% у диктатора Лукашенко? Только делаем это втихаря и не афишируем? А почему нет шумихи вокруг прямого нефтепровода Россия - ЕС ? Наверняка для Вас это тоже открытие?