«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:19
"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:05
Це у вас БРЕД!
Візьмемо Білорусь - не має у них ні газу ні нафти. Навіть олігархів немає. І що? Прекрасно живуть? Задля дешевої нафти/газу - 100% лягли під Росію.
Припустимо у нас немає "свого газу". Ціна газу миттєво зростає до +30грн/куб, тому що така ринкова ціна. І що це краще ніж 8грн./куб??
Україна добуває надто мало газу/нафти щоб це сильно впливало на на її політичний стрій. Ви дуже сильно перебільшуєте роль цього фактору.
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