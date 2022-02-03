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«Газпром» почав нарощувати
постачання газу до Європи,...

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:19

"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:05

  chumakcm1430 написав:"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!

Це у вас БРЕД!
Візьмемо Білорусь - не має у них ні газу ні нафти. Навіть олігархів немає. І що? Прекрасно живуть? Задля дешевої нафти/газу - 100% лягли під Росію.
Припустимо у нас немає "свого газу". Ціна газу миттєво зростає до +30грн/куб, тому що така ринкова ціна. І що це краще ніж 8грн./куб?? :D
Україна добуває надто мало газу/нафти щоб це сильно впливало на на її політичний стрій. Ви дуже сильно перебільшуєте роль цього фактору.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:07

  andrijk777 написав:
  chumakcm1430 написав:"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!

Це у вас БРЕД!
Візьмемо Білорусь - не має у них ні газу ні нафти. Навіть олігархів немає. І що? Прекрасно живуть? Задля дешевої нафти/газу - 100% лягли під Росію.
Припустимо у нас немає "свого газу". Ціна газу миттєво зростає до +30грн/куб, тому що така ринкова ціна. І що це краще ніж 8грн./куб?? :D
Україна добуває надто мало газу/нафти щоб це сильно впливало на на її політичний стрій. Ви дуже сильно перебільшуєте роль цього фактору.
А ну обгрунтуй мій-бред?Бачу, "читали ви книгу,а бачили-фігу".І не треба припущень,якби не було ""свого газу,руди,лісу тощо".Але нам "не повезло" :D і в нас це все-є.І що з того....,ми заможня держава,а бо використувуємо це з користю?Ні,а тому що.....,що в нас,що в Білорусі і РФ система заточена ще й повязана,тільки під використане і росподіл ренти правлячої верхівки в своїх цілях(уважно читайте перед цим).30 років ціни тільки піднімали на все,а нічого краще не стало,ні добича,ні сервіс,ні інфраструктура.Покращення відбулось тільки у тих.."кто манеже,а там всё теже!"
chumakcm1430
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