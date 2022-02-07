«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

Додано: Сер 09 лют, 2022 12:19

"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!