Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.
Дивися повний текст «Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з «зарплатними» ФОПами.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 21:56
«Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з «зарплатними» ФОПами.
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:56
5% больше, чем ничего. В конце концов ФЛПшники заряжают эти деньги обратно в экономику, не в подушку же складывают.
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:25
Re: «Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з...
а как выжимать?
все работники в Польше и Чехии, тут одни айтишники остались
не хочется, но приходится
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:25
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