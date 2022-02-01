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Податкова назвала доходи,
які декларують в рамках...

Податкова назвала доходи, які декларують в рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:55

Податкова назвала доходи, які декларують в рамках...

Пропонуємо до обговорення:
Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору.

Дивися повний текст Податкова назвала доходи, які декларують в рамках податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:56

    доходи від продажу рухомого та нерухомого майна,
А разве можно продать недвигу по-черному? Нотариус же нужен, который регистрирует сделку и контролирует, чтоб все было чисто.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:17

  hxbbgaf написав:    доходи від продажу рухомого та нерухомого майна,
А разве можно продать недвигу по-черному? Нотариус же нужен, который регистрирует сделку и контролирует, чтоб все было чисто.

Та куча схем есть: можно, например, генеральную доверенность на недвигу продать. Можно стоимость в ДКП на порядок-другой занизить (хотя там что-то про "оценочную стоимость" в законодательстве менялось"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:19

Re: Податкова назвала доходи, які декларують в рамках...

нотариус регистрирует сделку (по цене НЕ ниже оценки) и саму недвижимость, НЕ отвечая за расчеты по сделке.
Миша-клиент
 
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