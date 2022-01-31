Таку заяву зробив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.
Дивися повний текст Японія висловила готовність організувати постачання газу до Європи.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 16:28
Японія висловила готовність організувати постачання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японія висловила готовність організувати постачання газу до Європи.
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:28
Это страна, которая потребляет покупное СПГ и скаждым годом все больше и больше? Или они тоже хотят руки погреть на разнраблении евроденюжек.
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:33
ОРГАНИЗОВАТЬ за деньги Европы - ух ты, еще один посредник. Европа сама уже ничего решить не может, наверное есть более важные вопросы - туристами заниматься надо)))))
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:52
Re: Японія висловила готовність організувати постачання газу
Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:44
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