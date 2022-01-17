До застосунку державних послуг "Дія" не будуть додані паперові паспорти старого зразку.
Дивися повний текст Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в «Дії» – відповідь Мінцифри.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:11
Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в «Дії» – відповідь Мінцифри.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:12
Проще все-таки переходить на ID-карту, потому что она безопаснее - что он курит или там все нюхают?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:42
"Слить" бумажные картотеки с паспортами каждого района на диск или в Интеренет не такая уж и простая задача... А вот "слить" таблицу или пару связанных таблиц с базы данных всего реестра паспортов это SQL запрос, были бы права доступа и желание.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:23
Потому что карта является носителем закрытой части ключа электронно-цифровой подписи. Криптографические алгоритмы со временем устаревают и обновляются. Способы шифрования, которые выбираются с таким рассчетом, чтобы их нельзя было вскрыть или подобрать за рациональное время - тоже обрастают уязвимостями, кроме того, растут вычислительные мощности, и подбор пароля простым перебором, о котором 25 лет назад нечего было и думать, сегодня вполне может стать осуществимым действием. Поэтому обновление ключей безопасности и алгоритмов шифрования - вполне объективное требование, если используется криптография. Но штука вся в том, что ключи эти, на самом деле - филькина грамота, и никем всерьез не рассматривается. Вся цифровизация строится на том, что у вас вообще никаких настоящих документов нет и не будет. Всё хранится в реестрах, и все должностные лица проверяют именно записи в реестрах, выдают вытяги, и т.д. Нет связи, не работает база данных, или какие-нибудь другие сбои - и вы идёте гулять, пока не восстановится работоспособность, причём и в случае обыкновенного бумажного документа тоже давно уже так. А чтобы хранить номер записи в реестре никакие ключи не нужны вообще.
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