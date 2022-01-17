Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в...

Ромасик написав: Пошел в ЦНАП, хотел поменять паспорт. Чувак на ресепшне говорит: ты хорошо подумал? У нас из 40 сотрудников ЦНАПа только у нескольких ИД. Во-первых, срок 10 лет. Во вторых, нужна бумажка о регистрации. А без бумажки ты какашка. Некоторые организации требуют свежую бумажку - это его слова. На ипотеку точно хотят выданнную этим месяцем. В результате ты превращаешься в постоянного ходуна в ЦНАП за этой бумажкой. А там более, если зарегистрирован в другом городе. Пошел в ЦНАП, хотел поменять паспорт. Чувак на ресепшне говорит: ты хорошо подумал? У нас из 40 сотрудников ЦНАПа только у нескольких ИД. Во-первых, срок 10 лет. Во вторых, нужна бумажка о регистрации. А без бумажки ты какашка. Некоторые организации требуют свежую бумажку - это его слова. На ипотеку точно хотят выданнную этим месяцем. В результате ты превращаешься в постоянного ходуна в ЦНАП за этой бумажкой. А там более, если зарегистрирован в другом городе.

Так нет этих бумажек больше с некоторых, процедура регистрации изменена, и теперь не предусматривает выдачу таких бумажек. А вот ИНН никто не отменял. Правда, вроде бы, этот номер хоть и написан на ID-карте, это не избавляет от необходимости предъявлять ещё и бумажку. Как мне в налоговой объяснили ещё до этой цифровизации - они могут вписать этот номер в паспорт (книжку, тогда других не было), но документом эта запись не является. Как, кстати, и записи о детях. Ребёнок может быть вписан в паспорт родителей, но это не считается достаточным документом для подтверждения родства - только свидетельство о рождении.