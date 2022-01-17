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Чи чекати українцям паперові
паспорти старого зразка в...

Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:15

  M-Audio написав:
  Ромасик написав:Пошел в ЦНАП, хотел поменять паспорт. Чувак на ресепшне говорит: ты хорошо подумал? У нас из 40 сотрудников ЦНАПа только у нескольких ИД. Во-первых, срок 10 лет. Во вторых, нужна бумажка о регистрации. А без бумажки ты какашка. Некоторые организации требуют свежую бумажку - это его слова. На ипотеку точно хотят выданнную этим месяцем. В результате ты превращаешься в постоянного ходуна в ЦНАП за этой бумажкой. А там более, если зарегистрирован в другом городе.

Так нет этих бумажек больше с некоторых, процедура регистрации изменена, и теперь не предусматривает выдачу таких бумажек. А вот ИНН никто не отменял. Правда, вроде бы, этот номер хоть и написан на ID-карте, это не избавляет от необходимости предъявлять ещё и бумажку. Как мне в налоговой объяснили ещё до этой цифровизации - они могут вписать этот номер в паспорт (книжку, тогда других не было), но документом эта запись не является. Как, кстати, и записи о детях. Ребёнок может быть вписан в паспорт родителей, но это не считается достаточным документом для подтверждения родства - только свидетельство о рождении.

вы когда такой грамотный крайний раз оформляли что-то в банке?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:41

Re: Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в..

  M-Audio написав:А вот ИНН никто не отменял.
добровольно отменяется за 5 минут в налоговой через заявление
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:41

Re: Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в..

  alter написав:же есть ИНН, и вполне себе подходит, я по данным оттуда открывал банковский счет
у меня нету :) Я получил дию по биометрическому загран паспорту
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:43

Re: Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в..

  Ромасик написав:вы когда такой грамотный крайний раз оформляли что-то в банке?
частично вы правы . Но бегемоти типа Привата и Моно уже начучились без ИНН , кто в курсе подтвердите или опровергните . Я просто получал их карты еще когда у меня был ИНН. То есть не было печати в паспорте о возможности прововодить фин операции по серии и номеру паспорта :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17

  yama написав:
  Ромасик написав:вы когда такой грамотный крайний раз оформляли что-то в банке?
частично вы правы . Но бегемоти типа Привата и Моно уже начучились без ИНН , кто в курсе подтвердите или опровергните . Я просто получал их карты еще когда у меня был ИНН. То есть не было печати в паспорте о возможности прововодить фин операции по серии и номеру паспорта :)

я имею в виду бумажку о прописке
Ромасик
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