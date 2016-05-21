Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі

Наприклад:
Україна, УкрВікі, 2020 МВФ = 380,545 млрд. $
Ukraine, Англ.Вікі, 2021 (оцінка) МВФ = 576,106 (та й усі інші не дуже відстають...)
2020, World Bank = 545,057
Ukraine, worldbank.org, 2020 =544,773.08
545/381 = 1.43 рази різниця...
Крім того, дані з data.worldbank.org за минулі роки -- тупо змінились!
За сьогоднішніми числами підріс ВВП за ПКС (і, відповідно, коеф.паритету)
рік. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ВВП, номінал: 19.0E10 13.4E10 9.10E10 9.34E10 11.2E10 13.1E10 15.4E10 15.5E10
ВВП за ПКС: 50.5E10 46.2E10 43.5E10 47.6E10 50.4E10 53.4E10 56.1E10 54.5E10
Коеф.паритету,новий: 2.65 3.46 4.78 5.10 4.50 4.08 3.65 3.50
Коеф.паритету,старий: 2.14 2.80 3.74 3.78 ??? 2.983
приріст...: 24% 24% 28% 35% ??? 37%
раніше було так...: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею???