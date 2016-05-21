Експорт України

Щонайменше на 13,4% зріс експорт з України у 2024 році.

Станом на 26 грудня Україна експортувала товарів на суму $41,043 млрд. У 2023 році експорт становив всього 36,1 млрд.

Продовжуємо підбивати підсумки року. На цей раз — експортні 👇



📌 Звичайно, насамперед результат пов’язаний з нормалізацією роботи морських портів України. Морським транспортом станом на зараз ми експортували 87,2 млн тонн, а у 2023 році — 54,8 млн тонн. Загалом у вазі експорт вже становить 129,2 млн тонн проти 100,3 млн тонн у 2023 році. Збільшення на 28,8%

Але транспортування товарів змінилося не лише кількісно, але й якісно. Так, автомобільним транспортом ми експортували істотно менше, ніж минулого року — 7,6 млн тонн проти 12 млн тонн минулого року.

При цьому вартість перевезених вантажів автомобілями склав більше – $14,5 млрд проти 13,9 минулого року.

Тому так важлива розбудова автомобільного сполучення з ЄС. У межах Ukraine Facility вже ухвалено Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури і транспортну стратегію.

Цей рік запам’ятався також тим, що ми дуже багато працювали з сусідами для того, щоб зняти необґрунтовані блокування на кордоні. Завдяки діалогу із залученням польських і українських асоціацій вдалося зняти напругу і повернутися до більш звичного формату діалогу щодо розвитку торгівлі з країнами сусідами і ЄС в цілому.



📌 Розвиток торгівлі з ЄС є надзвичайно важливим. По-перше, попри всі складнощі на наземному кордоні з ЄС цього року ми експортували до ЄС вже на $1,2 млрд більше, ніж у 2023 році ($24,5 млрд проти 23,3 млрд у 2023). Це 59% нашого експорту. Також 49,8% всього імпорту до України становлять товари з ЄС. І 73% імпорту завозиться до України автомобільним транспортом — тобто через кордон з ЄС.

Таким чином понад половина нашої торгівлі регулюється Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Тому для нас важливо, щоб реалізовувалися усі можливості Угоди, а сама вона відповідала реаліям сьогодення.



📌 Щодо реалізації Угоди — у листопаді цього року Україна направила офіційний запит до ЄС щодо застосування для України режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це означає повноцінну юридичну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС навіть раніше, ніж відкриття перегорів про вступ за відповідним розділом. До речі, такого режиму з-поза ЄС добилися лише Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, а от Швейцарія досі не може похизуватися прогресом у цьому питанні. До слова, ми також оновили угоду про вільну торгівлю з країнами European Free Trade Association - EFTA й в наступному році наші експортери аграрної продукції матимуть кращі умови доступу до ринків усіх чотирьох країн.

І у перші місяці наступного року ми спробуємо знайти рішення щодо доступу на ринок ЄС для чутливих аграрних товарів. Їх наразі лише 7 (кукурудза, крупи, висівки, мед, цукор яйця і мʼясо птиці). Решта товарів експортуються в ЄС без обмежень. Наше завдання на 2025 рік — зберегти чинний рівень доступ на ринки ЄС і визначити параметри його подальшої лібералізації. Це неймовірно делікатне й унікальне завдання.



Поза ЄС нашими ключовим торгівельними партнерами є Китай ($2,3 млрд), Туреччина ($2,1 млрд), Єгипет ($1,6 млрд), Індія ($986 млн), Молдова ($935 млн) та США ($935 млн).

Лідери з експорту в нас традиційно commodities — кукурудза $4,9 млрд, пшениця $3,68 млрд, залізна руда 2,75, соя $1,29 млрд .



❗️Але найбільший експортний товар це все-таки переробка — олія соняшникова — $5,073 млрд.



Слід також додати, що ми експортували цього року й олію соєву на $311 млн, олію ріпакову на $238 млн. Сюди ж слід додати шрот соняшниковий на 1,006 млрд та шрот соєвий на $311 млн.

В аграрній переробці також тішать показники цукровиків — 724 тис. тонн експорту на $408 млн та виробників м’яса птиці – 440 тис. тонн на суму $945 млн. Це при тому, що ЄС ввів досить суворі обмеження на експорт цієї продукції у порівнянні з минулим роком. Зараз ми глобальні експортери цієї продукції й це гарна новина.

Відроджується металургійний експорт. Ми експортували напівфабрикатів з заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату на 802 млн, чавуну на 500 млн та труб на 577 млн. Останнім особливо допомогло звільнення від мит, які надали США. Ми працюємо над тим, що зберегти це звільнення і надалі.



Ну і з перспективи розвитку виробництва в Україні завжди тішать цифри експорту кабельної продукції ($1,26 млрд) та виробників меблів (група 9403 – $460,6 млн).

Попереду багато роботи, тому налаштовуємося на активний наступний рік.