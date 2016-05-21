Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею???
Первое, что приходит в голову - обновили ценовую точку отсчета покупательского паритета, взяв 2021-й, а не какой-нибудь 2016-й. И применили ее к ВВП 2021-го и предшествующих годов, чтобы была видна динамика.
По суммам (545 vs 381 млрд долларов в 2020-м) в это легко поверить, учитывая инфляцию в ключевых сегментах нашего выпуска, отмеченную в 2021-м - металлургии и продовольствии.
Показывает ли это изменение рост нашей покупательской способности как есть vs как было? Нет. А что же показывает это изменение - покупательскую способность нас vs других экономик в ценах 2021-го. Не для всех стран коэффициент пересчета будет 1,43 (545 / 381), поскольку структура выпуска у каждого своя. Для Туркменистана, например, где половину ВВП составляет добыча газа, с учетом его ценовой динамики мультипликатор может быть еще более лихим
PS: могу ошибаться, просто предположил
Та... Печалька. І якщо "індекс біг-мака" не грається отак з числами минулих років, то, схоже, тепер довіри до нього буде більше, аніж до ВВП за ПКС... Бо от мені важливіше бачити наскільки ціни в Україні насправді відрізнялись від світових (для кожного року), аніж якусь незрозумілу екстраполяцію від цього/минулого року...
Bobua написав:Та... Печалька. І якщо "індекс біг-мака" не грається отак з числами минулих років, то, схоже, тепер довіри до нього буде більше, аніж до ВВП за ПКС... Бо от мені важливіше бачити наскільки ціни в Україні насправді відрізнялись від світових (для кожного року), аніж якусь незрозумілу екстраполяцію від цього/минулого року...
Это всегда была фигня. Никто такого мониторинга (реальное сравнение цен) не ведет.