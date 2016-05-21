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Що сталось з даними про ВВП за
ПКС України? Числа в інеті рі

Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:44

Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі

Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті різняться і змінились старі дані!


Наприклад:

Україна, УкрВікі, 2020 МВФ = 380,545 млрд. $
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%9A%D0%A1)

Ukraine, Англ.Вікі, 2021 (оцінка) МВФ = 576,106 (та й усі інші не дуже відстають...)
2020, World Bank = 545,057
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... y_GDP_(PPP)

Ukraine, worldbank.org, 2020 =544,773.08
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

545/381 = 1.43 рази різниця...

Крім того, дані з data.worldbank.org за минулі роки -- тупо змінились!

За сьогоднішніми числами підріс ВВП за ПКС (і, відповідно, коеф.паритету)
рік. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ВВП, номінал: 19.0E10 13.4E10 9.10E10 9.34E10 11.2E10 13.1E10 15.4E10 15.5E10
ВВП за ПКС: 50.5E10 46.2E10 43.5E10 47.6E10 50.4E10 53.4E10 56.1E10 54.5E10
Коеф.паритету,новий: 2.65 3.46 4.78 5.10 4.50 4.08 3.65 3.50
Коеф.паритету,старий: 2.14 2.80 3.74 3.78 ??? 2.983
приріст...: 24% 24% 28% 35% ??? 37%
раніше було так...: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.


Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею??? :?:
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:04

Re: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інет

Мабуть те саме ща що звільнили в східного сусіда голову Росстату
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:17

Re: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інет

  zРадио написав:
  Bobua написав:На data.worldbank.org змінили ВВП за ПКС України заднім числом...
Тупо підняли це ВВП за минулі роки на 24...37%
Укр і Англ. версії Вікі (за останній рік) -- нині тупо не сходяться ...
Докладніше тут: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі

Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею???


Первое, что приходит в голову - обновили ценовую точку отсчета покупательского паритета, взяв 2021-й, а не какой-нибудь 2016-й. И применили ее к ВВП 2021-го и предшествующих годов, чтобы была видна динамика.

По суммам (545 vs 381 млрд долларов в 2020-м) в это легко поверить, учитывая инфляцию в ключевых сегментах нашего выпуска, отмеченную в 2021-м - металлургии и продовольствии.

Показывает ли это изменение рост нашей покупательской способности как есть vs как было? Нет. А что же показывает это изменение - покупательскую способность нас vs других экономик в ценах 2021-го. Не для всех стран коэффициент пересчета будет 1,43 (545 / 381), поскольку структура выпуска у каждого своя. Для Туркменистана, например, где половину ВВП составляет добыча газа, с учетом его ценовой динамики мультипликатор может быть еще более лихим

PS: могу ошибаться, просто предположил


Та... Печалька.
І якщо "індекс біг-мака" не грається отак з числами минулих років, то, схоже, тепер довіри до нього буде більше, аніж до ВВП за ПКС... :(
Бо от мені важливіше бачити наскільки ціни в Україні насправді відрізнялись від світових (для кожного року), аніж якусь незрозумілу екстраполяцію від цього/минулого року... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:23

  Diman написав:Мабуть те саме ща що звільнили в східного сусіда голову Росстату


Нашому ДержСтату я не маю підстав не довіряти...: viewtopic.php?p=5158283#p5158283
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:06

  Bobua написав:Та... Печалька.
І якщо "індекс біг-мака" не грається отак з числами минулих років, то, схоже, тепер довіри до нього буде більше, аніж до ВВП за ПКС... :(
Бо от мені важливіше бачити наскільки ціни в Україні насправді відрізнялись від світових (для кожного року), аніж якусь незрозумілу екстраполяцію від цього/минулого року... :(


Это всегда была фигня. Никто такого мониторинга (реальное сравнение цен) не ведет.
vt313
 
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