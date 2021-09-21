RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пекін переходить
на електронний юань

Пекін переходить на електронний юань
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:08

Пекін переходить на електронний юань

Пропонуємо до обговорення:
Два приватних китайських банки в рамках загальнонаціональної пілотної програми запуску електронного юаня і відмови від готівки оголосили, що вони більше не надаватимуть послуги, пов'язані з банкнотами або монетами.

Дивися повний текст Пекін переходить на електронний юань.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97361
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:08

... и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать ...
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 15.02.11
Подякував: 46 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Jeep повністю переходить на електрифіковані автомобілі у...
R2 » Суб 05 лют, 2022 10:04
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 10:04
p_a_l
СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи...
R2 » Вів 01 лют, 2022 23:05
3 235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 09:43
_hunter
Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня
R2 » Вів 21 вер, 2021 16:46
2 291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 20:30
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.