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Пекін переходить на електронний юань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лют, 2022 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Два приватних китайських банки в рамках загальнонаціональної пілотної програми запуску електронного юаня і відмови від готівки оголосили, що вони більше не надаватимуть послуги, пов'язані з банкнотами або монетами.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 10:08
... и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать ...
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