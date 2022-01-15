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Що робити, аби отримувати гідну
пенсію? Третьякова дала...

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти.

Дивися повний текст Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Мы накопим. Только без вас.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:28

я не третьякова, но тоже могу дать пару советов:
1. переходить в тень и складывать в золотишко
2. сйобывать из этого цирка за бугор
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:50

Re: Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала.

все так

чтобы экономить на стирке - закладывайте стиральную машину доверху (с)
cohan
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