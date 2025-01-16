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Понад 100 тис. грн: названо
пенсію суддів в Україні

Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:10

Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За словами голови Пенсійного фонду Львівської області Галини Недзельської, 145 суддів-пенсіонерів у регіоні перебувають на довічному грошовому утриманні.

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Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:10

То я щось не зрозумів, спецпенсіі відмінили на час війни чи ні? Була ж гучна заява, що відмінили. Їх отримують 177 тис. осіб, це колосальні гроші. Треба взагалі іх відмінити на постійній основі і всім нараховувати по одній схемі - у нас немає каст, ми не в Індії.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:30

До того ж, ці судді не працюють, у нас 5 років триває суд по очевидный справі, покидьок гуляє на волі, все куплено, суди збираються, щоб перенести, кожен раз хтось не являється и судді і прокурори знають це заздалегідь і часто навіть не попереджають літню людину, щоб не перлася на суд. Потрібна повна люстрація суддів і прокурорів.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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