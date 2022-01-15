Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти.
Дивися повний текст Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27
Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним.
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:28
я не третьякова, но тоже могу дать пару советов:
1. переходить в тень и складывать в золотишко
2. сйобывать из этого цирка за бугор
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:50
Re: Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала.
все так
чтобы экономить на стирке - закладывайте стиральную машину доверху (с)
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