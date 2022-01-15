RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, аби отримувати гідну
пенсію? Третьякова дала...

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти.

Дивися повний текст Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Мы накопим. Только без вас.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 15.02.11
Подякував: 46 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:28

я не третьякова, но тоже могу дать пару советов:
1. переходить в тень и складывать в золотишко
2. сйобывать из этого цирка за бугор
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:50

Re: Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала.

все так

чтобы экономить на стирке - закладывайте стиральную машину доверху (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:18

То есть я сейчас должен отдавать кучу бабла в бюджет зная, что пенсию не получу? Госпожа Третьякова наверное головой сильно ударилась
vladkokovlad007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 25.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова пошта пропонує отримувати гроші за товар авансом
R2 » Вів 25 січ, 2022 11:21
2 194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 12:38
lsd08111982
На втрачений паспорт оформили кредит: що робити
R2 » Нед 16 січ, 2022 20:20
2 245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 10:21
_hunter
Що робити, якщо вкрали гроші з картки
R2 » Суб 15 січ, 2022 05:40
1 251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 05:40
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.