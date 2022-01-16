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Що робити, аби отримувати гідну
пенсію? Третьякова дала...

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти.

Дивися повний текст Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:27

Мы накопим. Только без вас.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:50

Re: Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала.

все так

чтобы экономить на стирке - закладывайте стиральную машину доверху (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:18

То есть я сейчас должен отдавать кучу бабла в бюджет зная, что пенсию не получу? Госпожа Третьякова наверное головой сильно ударилась
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:06

Тобто якщо мені зараз 40, то працювати офіційно і платити ЄСВ немає ніякого смислу. Я правильно розумію пані Третякову? Краще отримувати зарплату "у конверті", а гроші відкладати на окремий пенсійний рахунок. Або інвестувати у Біткоїн, акції, ітд.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:46

Кто то даст определение "достойная "? Каков ральный минимум жизни в Киеве?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:56

  Moimir написав:Кто то даст определение "достойная "? Каков ральный минимум жизни в Киеве?

В Киеве на пенсию реально сдавать квартиру и перебираться жить в село. Хоть с голоду не помрешь на фазенде.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:30

Можно серьозно экономить . Например не платить налоги таким как эти третьяковы
kravzovandr
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Вспоминаем классиков. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:12

Re: Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала.

Меня только одно настораживает:
Вот я коплю себе на пенсию и не в пенсионном фонде, а на депозитах или еще в чем-то. Накопила, к примеру, более чем 400т.грн. А тут Гетманцев со своими "подтверждениями дохода" и я доказываю всем инстанциям, что это мои личные накопления из под матраса.
Ну и зачем мне эти проблемы?
Gln_Vlrn
 
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