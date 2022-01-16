Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
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Gln_Vlrn написав:Меня только одно настораживает: Вот я коплю себе на пенсию и не в пенсионном фонде, а на депозитах или еще в чем-то. Накопила, к примеру, более чем 400т.грн. А тут Гетманцев со своими "подтверждениями дохода" и я доказываю всем инстанциям, что это мои личные накопления из под матраса. Ну и зачем мне эти проблемы?
А что именно настораживает? -- если все депозиты пополнены с зарплатной карты -- та хоть там 4л.грн. будет -- Гетманцев со своими "подтверждениями дохода" ни одного вопроса не задаст. Вот если все "мои личные накопления" -- "из под матраса". Да еще ни одной справки из налоговой нет -- тогда, естественно, будут проблемы.
_hunter Вызывает опасение, что из-за того, что много бумаг придется хранить, есть большая вероятность что-то потерять. А в налоговую я никогда не ходила и декларацию не подавала. Как-то не нужно было, все налоги за меня платит работодатель. Возможно и зря кипишую, просто привыкла, что у нас в ведомственных организациях многое через "левое ухо".