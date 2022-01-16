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Що робити, аби отримувати гідну
пенсію? Третьякова дала...

Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:12

  Gln_Vlrn написав:Меня только одно настораживает:
Вот я коплю себе на пенсию и не в пенсионном фонде, а на депозитах или еще в чем-то. Накопила, к примеру, более чем 400т.грн. А тут Гетманцев со своими "подтверждениями дохода" и я доказываю всем инстанциям, что это мои личные накопления из под матраса.
Ну и зачем мне эти проблемы?

А что именно настораживает? -- если все депозиты пополнены с зарплатной карты -- та хоть там 4л.грн. будет -- Гетманцев со своими "подтверждениями дохода" ни одного вопроса не задаст.
Вот если все "мои личные накопления" -- "из под матраса". Да еще ни одной справки из налоговой нет -- тогда, естественно, будут проблемы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:49

_hunter
Вызывает опасение, что из-за того, что много бумаг придется хранить, есть большая вероятность что-то потерять.
А в налоговую я никогда не ходила и декларацию не подавала. Как-то не нужно было, все налоги за меня платит работодатель.
Возможно и зря кипишую, просто привыкла, что у нас в ведомственных организациях многое через "левое ухо".
Gln_Vlrn
 
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  #<12
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