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Коли біткойн повернеться до зростання: відомий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн продовжує лихоманити. За два місяці з невеликим головна криптовалюта світу втратила майже половину своєї ціни, опустившись з історичного максимуму $69 тис. до поточних рівнів $36,9 тис.
Дивися повний текст Коли біткойн повернеться до зростання: відомий криптоаналітик назвав точну дату
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