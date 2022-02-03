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Ріелтори розповіли, які квартири
в Україні не варто купувати

Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:39

Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати

Пропонуємо до обговорення:
Частина фахівців з нерухомості в Україні не рекомендує купувати квартири у хрущовках.

Дивися повний текст Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:39

чтобы сэкономить на стирке - закладывайте стиральную машину доверху
cohan
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