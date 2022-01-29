Міністерство цифрової трансформації України очікує на запуск послуги розмитнення автомобіля через "Дію" до кінця поточного року.
Дивися повний текст Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія».
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Додано: Нед 06 лют, 2022 13:49
Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія».
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:49
"Долгожданным" это станет,если стоимость растаможки уменьшится.Судя по последним событиям с Корейскими авто,аппетиты у власть имущих безграничные.
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