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У США з конвеєра
зняли VW Passat

У США з конвеєра зняли VW Passat
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:53

У США з конвеєра зняли VW Passat

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen припинила випускати у США седан Volkswagen Passat. Незабаром цю модель знімуть із конвеєра і в Європі.

Дивися повний текст У США з конвеєра зняли VW Passat.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:53

дуже шкода що люди потребують смартфонів розміром як планшет, а машини розміром КрАЗ
vitaliygoodlife
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