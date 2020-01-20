Компанія Volkswagen припинила випускати у США седан Volkswagen Passat. Незабаром цю модель знімуть із конвеєра і в Європі.
Дивися повний текст У США з конвеєра зняли VW Passat.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:53
У США з конвеєра зняли VW Passat
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Дивися повний текст У США з конвеєра зняли VW Passat.
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:53
дуже шкода що люди потребують смартфонів розміром як планшет, а машини розміром КрАЗ
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