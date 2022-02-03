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Скільки турецьких компаній
вже працюють в Україні:...

Скільки турецьких компаній вже працюють в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20

Скільки турецьких компаній вже працюють в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі над якою працювали понад 15 років. Аналітики YouControl дослідили скільки турецьких компаній вже працюють в Україні, в яких секторах економіки та яких регіонах.

Дивися повний текст Скільки турецьких компаній вже працюють в Україні: сектори економіки, регіони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20

У нас у Харкові багацько будує Turkish development. Будує дуже-дуже швидко (коробку виводять менш ніж за місяць), але ж неякісно та криво. :( . И це прикро, бо локації гарні, а займають таким непотрібом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:12

Turkish development имеет такое же отношение как белорусское пальмовое масло к Белоруси и сливочному маслу. Номинально там в учредителях есть какой-то турок, но хозяйничает там Константин Альперович.
salvydas
 
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