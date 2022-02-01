Відповідний указ № 41/2022 опублікований на сайті глави держави.
Дивися повний текст Зеленський доручив розробити план трансформації продовольчих систем в Україні.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59
Зеленський доручив розробити план трансформації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський доручив розробити план трансформації продовольчих систем в Україні.
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59
Это "очень важно" сделать сейчас, как и авиакомпания ЮНА "очень сильно нужна" ,когда чужие войска под границей.
Имитатор бурной деятельности.
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