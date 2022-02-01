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Зеленський доручив розробити
план трансформації...

Зеленський доручив розробити план трансформації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59

Зеленський доручив розробити план трансформації...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ № 41/2022 опублікований на сайті глави держави.

Дивися повний текст Зеленський доручив розробити план трансформації продовольчих систем в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59

Это "очень важно" сделать сейчас, как и авиакомпания ЮНА "очень сильно нужна" ,когда чужие войска под границей.
Имитатор бурной деятельности.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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