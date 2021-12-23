Міністерство соціальної політики профінансувало виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям. Кошти виділені за лютий 2022 року.
Дивися повний текст З бюджету виділили кошти на соціальні виплати за лютий.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:47
З бюджету виділили кошти на соціальні виплати за лютий
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Дивися повний текст З бюджету виділили кошти на соціальні виплати за лютий.
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