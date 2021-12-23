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З бюджету виділили кошти на
соціальні виплати за лютий

З бюджету виділили кошти на соціальні виплати за лютий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:47

З бюджету виділили кошти на соціальні виплати за лютий

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики профінансувало виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям. Кошти виділені за лютий 2022 року.

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:47

а больничные когда начнут в срок платить?
2baobab224
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