Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Дім».
Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30
У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців.
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30
Цены в два раза, а пенсию на 14% это в их стиле. Себе мильярды а все пшик
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:34
Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн
с этими повышениями и так из минусов вылезти не могу, а теперь и подавно
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