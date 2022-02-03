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У Мінсоцполітики анонсували
підвищення пенсій для українців

У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30

У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Дім».

Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30

Цены в два раза, а пенсию на 14% это в их стиле. Себе мильярды а все пшик
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33

  alekc_sizov написав:Цены в два раза, а пенсию на 14% это в их стиле. Себе мильярды а все пшик

Так зарплаты -- с которых платят ЕСВ -- из которых пенсии платят -- в два раза ни у кого, вроде, не выросли?.. :roll: "их" стиль тут при чем?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:34

Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн

с этими повышениями и так из минусов вылезти не могу, а теперь и подавно
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:59

Так зарплаты -- с которых платят ЕСВ -- из которых пенсии платят -- в два раза ни у кого, вроде, не выросли?.. :roll: "их" стиль тут при чем?
_hunter
В том-то и дело, что выросли! После индексации в 14% з\пл с которой расчитаны старые пенсии выростет до 6186 грн. А з\пл с которой вам считают Кз за текущий мц., и с которой платятся реальные взносы на пенсии, около 140000грн! А новым пенсионерам в этом году будут расчитыват пенсии уже с з/пл около 11000 (пока нет точных данных).
Т.е. разница между двумя людьми с одинаковыми параметрами (стаж и Кз) но вышедшими на пенсию в 2017 и в 2022гг пенсии будут различаться в 2 раза! Это нормально?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн

За чей счет будет сей банкет? Таки собираются айтишников ободрать? Нужно реальной экономикой заниматься а не популизмом в виде пенсий
AndrewVlasov
 
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