Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Дім».
Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30
У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців.
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30
Цены в два раза, а пенсию на 14% это в их стиле. Себе мильярды а все пшик
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:34
Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн
с этими повышениями и так из минусов вылезти не могу, а теперь и подавно
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:59
_hunter
В том-то и дело, что выросли! После индексации в 14% з\пл с которой расчитаны старые пенсии выростет до 6186 грн. А з\пл с которой вам считают Кз за текущий мц., и с которой платятся реальные взносы на пенсии, около 140000грн! А новым пенсионерам в этом году будут расчитыват пенсии уже с з/пл около 11000 (пока нет точных данных).
Т.е. разница между двумя людьми с одинаковыми параметрами (стаж и Кз) но вышедшими на пенсию в 2017 и в 2022гг пенсии будут различаться в 2 раза! Это нормально?
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн
За чей счет будет сей банкет? Таки собираются айтишников ободрать? Нужно реальной экономикой заниматься а не популизмом в виде пенсий
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:20
Мне пфг. с кот. зп. счит. вам пенсии. Те зп., кот. получают люди -- _в два раза_ не выросли.
Про 140000грн подробнее можно? -- это что такое?
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:47
_hunter
Звиняйте, 0 - лишний!
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:52
_hunter
Ср. з/пл за 2017г.=3700, 2021г. = 9118! Во сколько раз выросли? А пенсии проиндексировали на 35% за это время. Опять непонятно?
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:58
Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн
Вот только ЕСВ за это время снизили, да и ПФ был и остался дефицитным. Возможно, если бы их вообще не индексировали, вышли бы на сбалансированный ПФ
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