|
|
|
У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:00
Alexnik написав:
_hunter
Мне пфг. с кот. зп. счит. вам пенсии. Те зп., кот. получают люди -- _в два раза_ не выросли.
Ср. з/пл за 2017г.=3700, 2021г. = 9118! Во сколько раз выросли? А пенсии проиндексировали на 35% за это время. Опять непонятно?
Еще раз: размер пенсии считается очень просто (для упрощения расчетов отбросим спец-пенсии и прочую социалку) -- ВСЕ взносы в ПФ \ число всех пенсионеров.
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6256
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:28
_hunter
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?
-
Alexnik
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:34
Alexnik написав:
_hunter
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?
Вранье
С больших и средних ЗП в основном и финансируется ПФ. Ибо с одной белой ЗП, скажем, в 80 тысяч (примерно верхний лимит для начисления ЕСВ), снимают ЕСВ, которого хватит на 5 и больше пенсий. С одной средней ЗП - где-то на двоих. С минималок - едва на половину минимальной пенсии (к ним относятся и ФОПы)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31184
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1320 раз.
- Подякували: 7473 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:36
Alexnik написав:
_hunter
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?
Так раньше думать нужно было
-- где-то сразу после развала совка...
А сейчас -- когда на одного работающего один пенсионер приходится -- отдавать на содержание этого пенсионера процентов 40 от ЗП тоже как-то странно -- при том, что где-то там на горизонте "напопиловка" маячит...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6256
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:44
_hunter
У нас 10 млн. работоспособного населения вообще нигде не числится и не платит ничего. А потом эти 10 млн. придут за пенсией и им надо будет давать хотя бы по 2000грн....
-
Alexnik
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:32
Alexnik написав:_hunter
У нас 10 млн. работоспособного населения вообще нигде не числится и не платит ничего. А потом эти 10 млн. придут за пенсией и им надо будет давать хотя бы по 2000грн....
Что-то на совсем сказку похоже, если учесть что всего населения -- 30. Из них 10 -- пенсы, другие 10 -- работники. И где-то столько же детей...
Но да -- это одна из причин отмены "солидарки".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6256
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vt313
і 54 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|