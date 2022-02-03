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У Мінсоцполітики анонсували
підвищення пенсій для українців

У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:00

  Alexnik написав:
Мне пфг. с кот. зп. счит. вам пенсии. Те зп., кот. получают люди -- _в два раза_ не выросли.
_hunter
Ср. з/пл за 2017г.=3700, 2021г. = 9118! Во сколько раз выросли? А пенсии проиндексировали на 35% за это время. Опять непонятно?

Еще раз: размер пенсии считается очень просто (для упрощения расчетов отбросим спец-пенсии и прочую социалку) -- ВСЕ взносы в ПФ \ число всех пенсионеров.

Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:28

Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
_hunter
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:34

Re: У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій для україн

Alexnik написав:
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
_hunter
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?


Вранье
С больших и средних ЗП в основном и финансируется ПФ. Ибо с одной белой ЗП, скажем, в 80 тысяч (примерно верхний лимит для начисления ЕСВ), снимают ЕСВ, которого хватит на 5 и больше пенсий. С одной средней ЗП - где-то на двоих. С минималок - едва на половину минимальной пенсии (к ним относятся и ФОПы)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:36

  Alexnik написав:
Поэтому вообще пофиг во сколько раз ср. з/пл с 17-го по 21 выросла: если денег в ПФ больше не стало -- повышать пенсии -- несчего.
_hunter
Конечно денег мало, т.к. у нас платят в ПФ только бедные! С больших зарплат нельзя брать, единоналожников не тронь, самозанятых не тронь, айтишников - тоже! Все сироты. А откуда тогда деньги взять?

Так раньше думать нужно было :lol: -- где-то сразу после развала совка...
А сейчас -- когда на одного работающего один пенсионер приходится -- отдавать на содержание этого пенсионера процентов 40 от ЗП тоже как-то странно -- при том, что где-то там на горизонте "напопиловка" маячит...
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:44

_hunter
У нас 10 млн. работоспособного населения вообще нигде не числится и не платит ничего. А потом эти 10 млн. придут за пенсией и им надо будет давать хотя бы по 2000грн....
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:32

  Alexnik написав:_hunter
У нас 10 млн. работоспособного населения вообще нигде не числится и не платит ничего. А потом эти 10 млн. придут за пенсией и им надо будет давать хотя бы по 2000грн....

Что-то на совсем сказку похоже, если учесть что всего населения -- 30. Из них 10 -- пенсы, другие 10 -- работники. И где-то столько же детей...
Но да -- это одна из причин отмены "солидарки".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:43

_hunter
Численность населения Украины в 2021г на 1.12.2021 = 41208,1 (сайт МинФин)
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:38

  Alexnik написав:_hunter
Численность населения Украины в 2021г на 1.12.2021 = 41208,1 (сайт МинФин)

Только откуда они эту цифру взяли -- они сказать не могут :lol:
Но, как бы, да и пофиг: солидарку отменили (почти 100% инфа).
_hunter
 
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  #<12
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