Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13
Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
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Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
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