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Франція виділила EUR1,2 млрд
макрофінансової допомоги...

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки.

Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Идун-ждун помощи. Позор ,позор.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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