RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Франція виділила EUR1,2 млрд
макрофінансової допомоги...

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки.

Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97401
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Идун-ждун помощи. Позор ,позор.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:20

Бред, товарный кредит в виде локомотивов неизвестно когда и на каких условиях
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:33

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...

  astatempo написав:Бред, товарный кредит в виде локомотивов неизвестно когда и на каких условиях


Это для вас - товарный кредит на неясных условиях. А для пересичного, на кого и рассчитан спич, это - "помощь",
PasserBy
 
Повідомлень: 381
З нами з: 04.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро
R2 » Вів 08 лют, 2022 23:27
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 23:27
papazina
Tesla володіє Bitcoin на $2 млрд. У 2021 році компанія...
R2 » Вів 08 лют, 2022 14:57
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 14:57
2germ2
34,8 млрд: ФОПи сплатили найбільшу за 5 років суму...
R2 » Чет 27 січ, 2022 11:30
3 267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 20:08
qazzax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.