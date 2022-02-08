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Франція виділила EUR1,2 млрд
макрофінансової допомоги...

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки.

Дивися повний текст Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13

Идун-ждун помощи. Позор ,позор.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:20

Бред, товарный кредит в виде локомотивов неизвестно когда и на каких условиях
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:33

Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги...

  astatempo написав:Бред, товарный кредит в виде локомотивов неизвестно когда и на каких условиях


Это для вас - товарный кредит на неясных условиях. А для пересичного, на кого и рассчитан спич, это - "помощь",
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:25

Це не ДОПОМОГА! 200 млн. євро кредиту та 1 млрд євро кредитних гарантій під закупівлю французьких товарів. Умови поки не розголошувалися. Тому заголовок статті не відповідає дійсності!!!
skirta_igor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:54

финансирование на локомотивы Alstom это отдельная програма. но называть 1,2 млрд помощью тоже неправильно -- это кредиты(200млн) и гарантии под кредиты(1млрд). причем целевые, которые можно будет взять только по согласованию с французами и потратить на конкр. проекты(скорее всего французские).
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:14

Это допомога или грабёж? Они получат и разворуют, а нам поднимут налоги и мы кредит из бюджета, как обычно, отдадим. Увы, каждому - своё. :-(
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:35

*Есть пример Франции. В законодательстве Франции любой оператор может подписать договор на использование стратегической инфраструктуры. Поэтому в среднесрочной перспективе мы должны говорить о принятии закона и рынках частной тяги и инфраструктуры.* (с)
То есть, эти локомотивы в кредит еще и неизвестно кому!!!
astatempo
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