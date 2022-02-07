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Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Космічна програма України передбачає будівництво космодрому у вигляді морської платформи до 2025 року для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів.
Дивися повний текст Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд грн до 2025 року
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R2
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:13
Старый где дели?
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brk01230
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:17
Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
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Lunar
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:24
Lunar написав:
Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
А зачем? Вот построят космопорт и отправят всех нищих осваивать Марс - на заробиткы... Из Польши уж очень мало привозят. А на Марсе, все будут под контролем, пересчитаны, обложены налогом... Очень переспективная идея, очень... 😀
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Sam17a
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:01
Сначало был ледокол,..... за 20млн. долл, обслуживать который стоит ещё 10млн.долл. в год.
Завод по производству снарядов 8мь лет построить не могут ....
Ракетные программы недофинансированные...
В стране бедность .....
Правосудие хромает,.... но судьи получают 100 пенсий в месяц и министры там же с топ гос. служащими....
Какой космодром ????!!!!!
Может таблеток себе купите.
В министерстве ребята получают почти
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anton_gms
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:18
anton_gms
читайте между строк!
среднеазиатский белый порошок, успешно доставлен в офис преЗЕдента...
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Slon_Nosov
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