Перший Iнвестицiйний Банк

Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2023/06/Dodatok-do-Protokolu-KUAP_25-vid-09.06.2023-Umovy-vkladiv-FO-z-12.06.2023.pdf відсотки підправили у гривні умови як у МТБ та Південного https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... a-sayt.pdf власник Гінер Євгеній Леннорович Громадянин Російської Федерації;місце проживання: Російська Федерація
продадут, ну или "продадут"
не в том положении чтобы отказываться
Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера
Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.
Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу... https://bin.ua/companies/340831-nacbank ... vanij.html
Рагулятор, краще і не скажешь. А по факту, ця "влада" нічого не вміє, як красти і руйнувати. Хто наступний, Мотор? Теж під ніж піде?
Якщо не вміють щось нове зробити - простіше зробити банкротом і вивести з ринку.