RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Перший Iнвестицiйний Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:04

продовження...

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/27/697499/
greenozon
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:46

Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 09:06

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2023/06/Dodatok-do-Protokolu-KUAP_25-vid-09.06.2023-Umovy-vkladiv-FO-z-12.06.2023.pdf
відсотки підправили у гривні
умови як у МТБ та Південного
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... a-sayt.pdf власник Гінер Євгеній
Леннорович Громадянин Російської
Федерації;місце проживання:
Російська Федерація
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18142
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:11

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:


продадут, ну или "продадут"

не в том положении чтобы отказываться
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:51

  cohan написав:
  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:


продадут, ну или "продадут"

не в том положении чтобы отказываться

Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18142
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:06

Держбанк

Shanovnyi Kliient.
Bazhaiete rozmistyty deposyt w banku z derzhavnoiu vlasnistiu – nashi stavky Vam spodobaiutsia: https://www.pinbank.ua/depoziti/
Personalno Vash
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18142
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:57

Рагулятор пропонує...

Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу...
https://bin.ua/companies/340831-nacbank ... vanij.html
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:49

  Solar_simfi написав:Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу...
https://bin.ua/companies/340831-nacbank ... vanij.html

Рагулятор, краще і не скажешь. А по факту, ця "влада" нічого не вміє, як красти і руйнувати.
Хто наступний, Мотор? Теж під ніж піде?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 06:37

  lloydbanksua написав:
  Solar_simfi написав:Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу...
https://bin.ua/companies/340831-nacbank ... vanij.html

Рагулятор, краще і не скажешь. А по факту, ця "влада" нічого не вміє, як красти і руйнувати.
Хто наступний, Мотор? Теж під ніж піде?

Якщо не вміють щось нове зробити - простіше зробити банкротом і вивести з ринку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18142
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 28, 29, 30
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
299 260097
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 вер, 2025 14:19
Assistant_Portal
Банк Кредит Дніпро 1 ... 36, 37, 38
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
377 171152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 вер, 2025 11:30
novichok
Райффайзен Банк 1 ... 276, 277, 278
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2771 1663372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 вер, 2025 10:31
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.